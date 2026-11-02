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S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Extra Space Storage Inc.
134.75 EUR 0.05 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen

Die Extra Space Storage-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Extra Space Storage-Anteile an diesem Tag bei 202,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,495 Extra Space Storage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,90 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 30.10.2026 auf 151,32 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,10 Prozent abgenommen.

Extra Space Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Extra Space Storage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Extra Space Storage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.11.17 Extra Space Storage Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.17 Extra Space Storage Market Perform BMO Capital Markets
24.06.16 Extra Space Storage Neutral D.A. Davidson & Co.
09.05.16 Extra Space Storage Outperform RBC Capital Markets
11.11.15 Extra Space Storage Underweight BB&T Capital Markets

Information

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