S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 5 Jahren bedeutet

Frühe Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie Anlegern gebracht.

Die Extra Space Storage-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Extra Space Storage-Anteile an diesem Tag bei 202,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,495 Extra Space Storage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,90 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 30.10.2026 auf 151,32 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,10 Prozent abgenommen.

Extra Space Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net