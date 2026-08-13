S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in FedEx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde das FedEx-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FedEx-Papier bei 175,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,711 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der FedEx-Aktie auf 328,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.875,39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,54 Prozent angezogen.
FedEx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
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|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|FedEx Buy
|UBS AG