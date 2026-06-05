DAX24.251 +0,2%Est506.069 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,4%Nas25.338 +0,7%Bitcoin54.511 +2,3%Euro1,1519 -0,2%Öl93,08 -2,0%Gold4.087 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auszahlung an Anleger

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fidelity National Information Services Aktionären eine Freude

11.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fidelity National Information Services Aktionären eine Freude | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Fidelity National Information Services-Aktionäre.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fidelity National Information Services IncShs
33,06 EUR -0,89 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fidelity National Information Services am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 USD vereinbart. Damit wurde die Fidelity National Information Services-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Fidelity National Information Services umfasst 847,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent.

Fidelity National Information Services-Aktien-Dividendenrendite

Der Fidelity National Information Services-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 38,97 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Fidelity National Information Services-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,78 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Fidelity National Information Services via New York 51,92 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -48,95 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Fidelity National Information Services-Kurs.

Dividendenvorhersage von Fidelity National Information Services

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,85 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent steigen.

Fidelity National Information Services-Grunddaten

Fidelity National Information Services ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 20,625 Mrd. USD. Fidelity National Information Services besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,34. 2025 setzte Fidelity National Information Services 10,677 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,73 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fidelity National Information Services und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs

DatumRatingAnalyst
04.08.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
08.02.2017Fidelity National Information Services OverweightBarclays Capital
06.01.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
18.11.2016Fidelity National Information Services OverweightPacific Crest Securities Inc.
07.10.2016Fidelity National Information Services BuyCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
04.08.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
08.02.2017Fidelity National Information Services OverweightBarclays Capital
06.01.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
18.11.2016Fidelity National Information Services OverweightPacific Crest Securities Inc.
07.10.2016Fidelity National Information Services BuyCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
20.08.2015Fidelity National Information Services Sector PerformRBC Capital Markets
21.11.2014Fidelity National Information Services HoldTopeka Capital Markets
18.07.2012Fidelity National Information Services neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
18.01.2006Update Certegy Inc.: HoldAG Edwards
31.08.2005Update Certegy Inc.: Market PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fidelity National Information Services IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen