S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fidelity National Information Services Aktionären eine Freude

Auszahlung an Anleger

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Fidelity National Information Services-Aktionäre.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fidelity National Information Services am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 USD vereinbart. Damit wurde die Fidelity National Information Services-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Fidelity National Information Services umfasst 847,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent.

Fidelity National Information Services-Aktien-Dividendenrendite

Der Fidelity National Information Services-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 38,97 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Fidelity National Information Services-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,78 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Fidelity National Information Services via New York 51,92 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -48,95 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Fidelity National Information Services-Kurs.

Dividendenvorhersage von Fidelity National Information Services

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,85 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent steigen.

Fidelity National Information Services-Grunddaten

Fidelity National Information Services ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 20,625 Mrd. USD. Fidelity National Information Services besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,34. 2025 setzte Fidelity National Information Services 10,677 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,73 USD.

Redaktion finanzen.net