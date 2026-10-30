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Fidelity National Information Services-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fidelity National Information Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fidelity National Information Services IncShs
33.14 EUR 0.67 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2021 wurde das Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fidelity National Information Services-Anteile letztlich bei 110,74 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,030 Fidelity National Information Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (37,28 USD), wäre die Investition nun 336,64 USD wert. Mit einer Performance von -66,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Fidelity National Information Services-Wert an der Börse wurde auf 19,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.08.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
08.02.17 Fidelity National Information Services Overweight Barclays Capital
06.01.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
18.11.16 Fidelity National Information Services Overweight Pacific Crest Securities Inc.
07.10.16 Fidelity National Information Services Buy Cantor Fitzgerald

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