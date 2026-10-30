S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fidelity National Information Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Am 30.10.2021 wurde das Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fidelity National Information Services-Anteile letztlich bei 110,74 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,030 Fidelity National Information Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (37,28 USD), wäre die Investition nun 336,64 USD wert. Mit einer Performance von -66,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Fidelity National Information Services-Wert an der Börse wurde auf 19,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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