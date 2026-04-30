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Fidelity National Information Services-Investment im Blick

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fidelity National Information Services IncShs
38,42 EUR -0,38 EUR -0,98%
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Am 01.05.2025 wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,71 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert, befänden sich nun 128,684 Fidelity National Information Services-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.987,65 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Papiers am 30.04.2026 auf 46,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,12 Prozent verringert.

Insgesamt war Fidelity National Information Services zuletzt 23,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs

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Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs

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04.08.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
08.02.2017Fidelity National Information Services OverweightBarclays Capital
06.01.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
18.11.2016Fidelity National Information Services OverweightPacific Crest Securities Inc.
07.10.2016Fidelity National Information Services BuyCantor Fitzgerald
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06.01.2017Fidelity National Information Services OutperformBMO Capital Markets
18.11.2016Fidelity National Information Services OverweightPacific Crest Securities Inc.
07.10.2016Fidelity National Information Services BuyCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
20.08.2015Fidelity National Information Services Sector PerformRBC Capital Markets
21.11.2014Fidelity National Information Services HoldTopeka Capital Markets
18.07.2012Fidelity National Information Services neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
18.01.2006Update Certegy Inc.: HoldAG Edwards
31.08.2005Update Certegy Inc.: Market PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst

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