S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Fidelity National Information Services-Investment im Blick

Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 01.05.2025 wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,71 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert, befänden sich nun 128,684 Fidelity National Information Services-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.987,65 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Papiers am 30.04.2026 auf 46,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,12 Prozent verringert.

Insgesamt war Fidelity National Information Services zuletzt 23,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net