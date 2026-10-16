S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 65,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 151,953 Fidelity National Information Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (36,13 USD), wäre die Investition nun 5.490,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,10 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Fidelity National Information Services einen Börsenwert von 18,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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