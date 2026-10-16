DAX 25.649 +1,0%ESt50 6.214 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.494 -0,8%Bitcoin 73.084 -0,2%Euro 1,1257 +0,3%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.198 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fidelity National Information Services-Investment

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fidelity National Information Services IncShs
31.81 EUR 0.29 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 65,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 151,953 Fidelity National Information Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (36,13 USD), wäre die Investition nun 5.490,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,10 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Fidelity National Information Services einen Börsenwert von 18,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Fidelity National Information Services Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.netS&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.netS&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - Fidelity National Information Services-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren verloren
finanzen.netS&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr angefallen
Werbung

Fidelity National Information Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fidelity National Information Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.08.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
08.02.17 Fidelity National Information Services Overweight Barclays Capital
06.01.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
18.11.16 Fidelity National Information Services Overweight Pacific Crest Securities Inc.
07.10.16 Fidelity National Information Services Buy Cantor Fitzgerald

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.