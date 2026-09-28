S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Hochrechnung

28.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ford Motor-Investment gewesen.

Ford Motor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Ford Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 79,618 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 1.011,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,71 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,19 Prozent vermehrt.

Ford Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net