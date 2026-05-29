S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ford Motor gewesen.
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Das Ford Motor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ford Motor-Aktie 10,38 USD wert. Bei einem Ford Motor-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 963,391 Ford Motor-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 17,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.801,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ford Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 69,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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