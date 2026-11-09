S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ford Motor-Aktie an diesem Tag 11,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,356 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.074,27 USD, da sich der Wert einer Ford Motor-Aktie am 06.11.2026 auf 12,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ford Motor belief sich jüngst auf 49,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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