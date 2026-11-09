DAX 26.226 +1,6%ESt50 6.286 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.139 +2,3%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.117 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables Ford Motor-Investment?

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11.04 EUR -0.05 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ford Motor-Aktie an diesem Tag 11,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,356 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.074,27 USD, da sich der Wert einer Ford Motor-Aktie am 06.11.2026 auf 12,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ford Motor belief sich jüngst auf 49,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Aktuelle Ford Motor Aktie News

Werbung

Ford Motor Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
31.07.23 Ford Motor Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.22 Ford Motor Sell UBS AG
19.03.21 Ford Motor overweight Barclays Capital
22.01.21 Ford Motor overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.