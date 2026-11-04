S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fortinet-Aktien gewesen.

Das Fortinet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,68 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,754 Fortinet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (128,11 USD), wäre die Investition nun 18.928,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fortinet eine Börsenbewertung in Höhe von 92,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net