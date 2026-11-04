S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fortinet-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Fortinet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,68 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,754 Fortinet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (128,11 USD), wäre die Investition nun 18.928,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fortinet eine Börsenbewertung in Höhe von 92,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fortinet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fortinet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen