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S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fortinet-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
116.00 EUR 1.54 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen

Das Fortinet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,68 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,754 Fortinet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (128,11 USD), wäre die Investition nun 18.928,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fortinet eine Börsenbewertung in Höhe von 92,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Fortinet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortinet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
23.05.19 Fortinet Market Perform Cowen and Company, LLC
03.05.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
08.02.19 Fortinet Outperform First Analysis Securities
07.02.19 Fortinet Hold Gabelli & Co

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