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Lukrativer Fortinet-Einstieg?

S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
162.02 EUR -4.14 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2023 wurde das Fortinet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fortinet-Anteile letztlich bei 56,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Fortinet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,775 Fortinet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 185,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.288,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +228,83 Prozent.

Am Markt war Fortinet jüngst 135,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Fortinet Analysen

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Datum Rating Analyst
02.08.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
23.05.19 Fortinet Market Perform Cowen and Company, LLC
03.05.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
08.02.19 Fortinet Outperform First Analysis Securities
07.02.19 Fortinet Hold Gabelli & Co

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