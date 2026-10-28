S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient

Lukrativer Fortinet-Einstieg?

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.10.2023 wurde das Fortinet -Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fortinet-Anteile letztlich bei 56,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Fortinet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,775 Fortinet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 185,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.288,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +228,83 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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