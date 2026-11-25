S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fortive eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Fortive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 50,66 USD wert. Bei einem Fortive-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,738 Fortive-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.298,17 USD, da sich der Wert eines Fortive-Anteils am 24.11.2026 auf 65,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,82 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Fortive belief sich zuletzt auf 19,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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