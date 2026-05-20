Langfristige Performance

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Fortive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fortive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,848 Fortive-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 60,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,19 Prozent angewachsen. Der Fortive-Wert an der Börse wurde auf 17,88 Mrd. USD beziffert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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