DAX24.785 -1,4%Est506.058 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,4%Nas26.963 -0,5%Bitcoin57.382 ±-0,0%Euro1,1600 -0,3%Öl97,19 +1,3%Gold4.448 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology
Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Performance

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Fortive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
51,28 EUR 0,90 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fortive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,848 Fortive-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 60,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,19 Prozent angewachsen.

Der Fortive-Wert an der Börse wurde auf 17,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fortive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Fortive Corp When Issued

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fortive Corp When Issued

DatumRatingAnalyst
03.06.2019Fortive UnderperformCowen and Company, LLC
04.09.2018Fortive Peer PerformWolfe Research
15.02.2018Fortive OverweightBarclays Capital
17.11.2017Fortive OutperformBMO Capital Markets
29.03.2017Fortive BuySunTrust
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Fortive OverweightBarclays Capital
17.11.2017Fortive OutperformBMO Capital Markets
29.03.2017Fortive BuySunTrust
14.07.2016Fortive HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.07.2016Fortive BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2018Fortive Peer PerformWolfe Research
23.03.2017Fortive Sector PerformRBC Capital Markets
08.07.2016Fortive NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
03.06.2019Fortive UnderperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortive Corp When Issued nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen