S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor 10 Jahren abgeworfen

Fortive-Investmentbeispiel

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Fortive -Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,18 USD. Bei einem Fortive-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,571 Fortive-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 19.815,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 98,16 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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