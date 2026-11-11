S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Fortive-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,18 USD. Bei einem Fortive-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,571 Fortive-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 19.815,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 98,16 Prozent vermehrt.
Am Markt war Fortive jüngst 19,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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