S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie gebracht.
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Am 04.11.2021 wurde das Fortive-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fortive-Aktie bei 58,55 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Fortive-Aktie investiert hat, hat nun 17,080 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortive-Aktie auf 66,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.141,14 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.141,14 USD entspricht einer Performance von +14,11 Prozent.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 19,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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