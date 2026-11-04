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Fortive-Investment im Blick

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
58.92 EUR -0.10 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2021 wurde das Fortive-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fortive-Aktie bei 58,55 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Fortive-Aktie investiert hat, hat nun 17,080 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortive-Aktie auf 66,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.141,14 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.141,14 USD entspricht einer Performance von +14,11 Prozent.

Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 19,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 Fortive Underperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 Fortive Peer Perform Wolfe Research
15.02.18 Fortive Overweight Barclays Capital
17.11.17 Fortive Outperform BMO Capital Markets
29.03.17 Fortive Buy SunTrust

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