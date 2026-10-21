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Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
51.64 EUR 0.92 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortive-Aktie bei 49,78 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 200,884 Fortive-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.723,58 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 20.10.2026 auf 58,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,24 Prozent.

Insgesamt war Fortive zuletzt 17,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 Fortive Underperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 Fortive Peer Perform Wolfe Research
15.02.18 Fortive Overweight Barclays Capital
17.11.17 Fortive Outperform BMO Capital Markets
29.03.17 Fortive Buy SunTrust

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