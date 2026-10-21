S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortive-Aktie bei 49,78 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 200,884 Fortive-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.723,58 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 20.10.2026 auf 58,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,24 Prozent.
Insgesamt war Fortive zuletzt 17,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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