DAX 25.042 -1,7%ESt50 6.238 -1,3%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 7,98 -5,2%Nas 25.734 -0,3%Bitcoin 54.017 -2,7%Euro 1,1409 +0,0%Öl 77,8 +2,5%Gold 4.066 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Fortive-Anlage?

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Fortive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
54.22 EUR -0.80 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Fortive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fortive-Anteile bei 54,26 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Fortive-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,285 Fortive-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.527,01 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 07.07.2026 auf 62,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,27 Prozent.

Am Markt war Fortive jüngst 19,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Fortive Aktie News

Werbung

Fortive Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortive nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.06.19 Fortive Underperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 Fortive Peer Perform Wolfe Research
15.02.18 Fortive Overweight Barclays Capital
17.11.17 Fortive Outperform BMO Capital Markets
29.03.17 Fortive Buy SunTrust