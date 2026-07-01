S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Fortive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Fortive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fortive-Anteile bei 54,26 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Fortive-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,285 Fortive-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.527,01 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 07.07.2026 auf 62,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,27 Prozent.
Am Markt war Fortive jüngst 19,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Fortive Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.06.19
|Fortive Underperform
|Cowen and Company, LLC
|04.09.18
|Fortive Peer Perform
|Wolfe Research
|15.02.18
|Fortive Overweight
|Barclays Capital
|17.11.17
|Fortive Outperform
|BMO Capital Markets
|29.03.17
|Fortive Buy
|SunTrust