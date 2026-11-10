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Fortune Brands Home Security-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
45.60 EUR 2.80 EUR 6.54 %
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Am 10.11.2025 wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fortune Brands Home Security-Papier bei 48,69 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 205,381 Fortune Brands Home Security-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 51,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.605,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,06 Prozent vermehrt.

Fortune Brands Home Security war somit zuletzt am Markt 5,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Fortune Brands Home Security Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
12.02.18 Fortune Brands HomeSecurity Buy Gabelli & Co
13.11.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
27.04.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
06.01.17 Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight Barclays Capital
27.10.16 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets

Information

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