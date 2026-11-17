Fortune Brands Home Security-Anlage im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie gebracht.

Am 17.11.2023 wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Fortune Brands Home Security-Aktie an diesem Tag bei 67,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,487 Fortune Brands Home Security-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie auf 47,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,02 Prozent abgenommen.

Fortune Brands Home Security erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net