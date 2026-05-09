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Lukrativer Fortune Brands Home Security-Einstieg?

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Fortune Brands Home & Security Inc.
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Am 12.05.2021 wurde das Fortune Brands Home Security-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 90,82 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, befänden sich nun 1,101 Fortune Brands Home Security-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 37,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,60 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,40 Prozent verringert.

Am Markt war Fortune Brands Home Security jüngst 4,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.

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12.02.2018Fortune Brands HomeSecurity BuyGabelli & Co
13.11.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.04.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
06.01.2017Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
27.10.2016Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
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12.02.2018Fortune Brands HomeSecurity BuyGabelli & Co
13.11.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.04.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.10.2016Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
24.05.2016Fortune Brands HomeSecurity BuyTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.01.2017Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
13.10.2015Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
29.01.2015Fortune Brands HomeSecurity HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst

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