DAX23.994 -0,4%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +1,6%Nas24.541 -1,4%Bitcoin64.751 -2,0%Euro1,1695 -0,2%Öl111,7 +3,1%Gold4.567 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- VAE treten aus OPEC aus -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Bed Bath & Beyond, Alphabet, BP, Tesla, VW im Fokus
Top News
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie
Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable Fortune Brands Home Security-Investition?

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor einem Jahr eingebracht

28.04.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
35,40 EUR 0,40 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 28.04.2025 wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortune Brands Home Security-Aktie bei 54,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,495 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 774,92 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 27.04.2026 auf 41,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,51 Prozent.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich zuletzt auf 4,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fortune Brands Home Security und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.

DatumRatingAnalyst
12.02.2018Fortune Brands HomeSecurity BuyGabelli & Co
13.11.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.04.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
06.01.2017Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
27.10.2016Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2018Fortune Brands HomeSecurity BuyGabelli & Co
13.11.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.04.2017Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
27.10.2016Fortune Brands HomeSecurity OutperformRBC Capital Markets
24.05.2016Fortune Brands HomeSecurity BuyTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.01.2017Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
13.10.2015Fortune Brands HomeSecurity Equal WeightBarclays Capital
29.01.2015Fortune Brands HomeSecurity HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortune Brands Home & Security Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen