S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Fortune Brands Home Security-Investition?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.04.2025 wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortune Brands Home Security-Aktie bei 54,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,495 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 774,92 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 27.04.2026 auf 41,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,51 Prozent.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich zuletzt auf 4,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net