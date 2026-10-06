S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 10 Jahren bedeutet

Lohnende Fortune Brands Home Security-Investition?

06.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security -Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,985 Fortune Brands Home Security-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,73 USD, da sich der Wert eines Fortune Brands Home Security-Anteils am 05.10.2026 auf 38,66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,27 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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