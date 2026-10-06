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Lohnende Fortune Brands Home Security-Investition?

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
34.40 EUR 0.20 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,985 Fortune Brands Home Security-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,73 USD, da sich der Wert eines Fortune Brands Home Security-Anteils am 05.10.2026 auf 38,66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,27 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Fortune Brands Home Security eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.02.18 Fortune Brands HomeSecurity Buy Gabelli & Co
13.11.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
27.04.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
06.01.17 Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight Barclays Capital
27.10.16 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets

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