S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Fox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fox-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,74 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,516 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 159,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,51 Prozent gesteigert.
Fox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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