S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fox-Einstiegs gewesen.
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Vor 1 Jahr wurde die Fox-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fox-Anteile bei 54,02 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Fox-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,117 Fox-Anteilen. Die gehaltenen Fox-Papiere wären am 17.09.2026 10.816,36 USD wert, da der Schlussstand 58,43 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,16 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Fox zuletzt 24,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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