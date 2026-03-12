S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

Anleger, die vor Jahren in Fox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Fox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 42,93 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,296 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.343,04 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 18.03.2026 auf 57,65 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,30 Prozent gesteigert.

Fox wurde am Markt mit 24,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net