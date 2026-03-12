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S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen

19.03.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Fox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Fox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 42,93 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,296 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.343,04 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 18.03.2026 auf 57,65 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,30 Prozent gesteigert.

Fox wurde am Markt mit 24,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)

DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
15.12.201721st Century Fox (A) Market PerformTelsey Advisory Group
14.12.201721st Century Fox (A) BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
17.11.201721st Century Fox (A) NeutralB. Riley FBR, Inc.
11.05.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
07.02.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

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