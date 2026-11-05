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Auszahlung an Aktionäre

S&P 500-Titel Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Anleger freuen

S&P 500-Titel Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Fox-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
60.33 EUR -1.48 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fox am 04.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,56 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,70 Prozent. 287,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 3,61 Prozent angehoben.

Fox-Dividendenrendite im Fokus

Via NASDAQ beendete der Fox-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 69,65 USD. Die Fox-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,96 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Fox via NASDAQ 67,91 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 83,58 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Fox

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,58 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent fallen.

Basisinformationen zu Fox

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Fox beläuft sich aktuell auf 28,270 Mrd. USD. Fox weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,59 auf. Der Umsatz von Fox betrug in 2026 17,126 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 3,84 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 21st Century Fox

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Datum Rating Analyst
15.05.19 21st Century Fox (A) Buy Gabelli & Co
19.10.18 21st Century Fox (A) Overweight Barclays Capital
14.06.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group
16.01.18 21st Century Fox (A) Buy B. Riley FBR, Inc.
09.01.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group

Information

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