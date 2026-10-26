S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Freeport-McMoRan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Freeport-McMoRan-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41,37 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24,172 Freeport-McMoRan-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.575,54 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 23.10.2026 auf 65,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,55 Prozent erhöht.
Freeport-McMoRan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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