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Freeport-McMoRan-Investition im Blick

S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Freeport-McMoRan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Freeport-McMoRan Inc
59.33 EUR 2.24 EUR 3.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Freeport-McMoRan-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41,37 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24,172 Freeport-McMoRan-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.575,54 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 23.10.2026 auf 65,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,55 Prozent erhöht.

Freeport-McMoRan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Freeport-McMoRan Equal Weight Barclays Capital
11.07.19 Freeport-McMoRan Buy Deutsche Bank AG
11.09.18 Freeport-McMoRan Neutral Clarksons Platou
23.05.18 Freeport-McMoRan Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.18 Freeport-McMoRan Outperform Cowen and Company, LLC

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