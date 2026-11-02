S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Freeport-McMoRan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Freeport-McMoRan-Papier statt. Der Schlusskurs der Freeport-McMoRan-Anteile betrug an diesem Tag 35,01 USD. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,633 Freeport-McMoRan-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17.843,47 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Anteils am 30.10.2026 auf 62,47 USD belief. Mit einer Performance von +78,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Freeport-McMoRan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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