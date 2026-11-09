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Freeport-McMoRan-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Freeport-McMoRan-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Freeport-McMoRan Inc
55.33 EUR 1.06 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Freeport-McMoRan-Anteile an diesem Tag bei 39,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,551 Freeport-McMoRan-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,58 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 06.11.2026 auf 59,42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,58 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 85,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Freeport-McMoRan Analysen

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Freeport-McMoRan Equal Weight Barclays Capital
11.07.19 Freeport-McMoRan Buy Deutsche Bank AG
11.09.18 Freeport-McMoRan Neutral Clarksons Platou
23.05.18 Freeport-McMoRan Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.18 Freeport-McMoRan Outperform Cowen and Company, LLC

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