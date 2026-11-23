Langfristige Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Freeport-McMoRan-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Freeport-McMoRan-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Freeport-McMoRan-Anteile letztlich bei 39,87 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 250,815 Anteilen. Die gehaltenen Freeport-McMoRan-Anteile wären am 20.11.2026 11.534,99 USD wert, da der Schlussstand 45,99 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +15,35 Prozent.

Freeport-McMoRan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net