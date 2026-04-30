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Profitable GE Aerospace (ex General Electric)-Investition?

S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

01.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
242,05 EUR 1,75 EUR 0,73%
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Vor 3 Jahren wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81,30 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,004 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 289,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35.662,58 USD wert. Damit wäre die Investition 256,63 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 296,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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