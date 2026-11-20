GE Aerospace (ex General Electric)-Investment im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment gewesen.

Am 20.11.2021 wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier 60,24 USD wert. Bei einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,601 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.293,64 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Anteils am 19.11.2026 auf 318,88 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 429,36 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 338,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net