S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 145,80 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 68,586 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wären am 25.11.2026 21.740,32 USD wert, da der Schlussstand 316,98 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 117,40 Prozent.
Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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