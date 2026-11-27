Hochrechnung

Das wäre der Verdienst eines frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 145,80 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 68,586 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wären am 25.11.2026 21.740,32 USD wert, da der Schlussstand 316,98 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 117,40 Prozent.

Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net