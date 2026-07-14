S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Profitabler GE HealthCare Technologies-Einstieg?

17.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in GE HealthCare Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden GE HealthCare Technologies -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das GE HealthCare Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,116 GE HealthCare Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 861,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,82 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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