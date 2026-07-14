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Profitabler GE HealthCare Technologies-Einstieg?

S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in GE HealthCare Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
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Vor 1 Jahr wurden GE HealthCare Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das GE HealthCare Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,116 GE HealthCare Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 861,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,82 Prozent gleich.

Am Markt war GE HealthCare Technologies jüngst 28,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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