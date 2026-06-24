Frühe Anlage

S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Heute vor 3 Jahren wurden Trades GE HealthCare Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die GE HealthCare Technologies-Aktie an diesem Tag bei 77,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,853 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen GE HealthCare Technologies-Aktien wären am 25.06.2026 834,70 USD wert, da der Schlussstand 64,94 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -16,53 Prozent. Jüngst verzeichnete GE HealthCare Technologies eine Marktkapitalisierung von 29,62 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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