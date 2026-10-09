S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor 10 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Generac-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.10.2016 wurden Generac-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Generac-Aktie bei 36,21 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Generac-Aktie investierten, hätten nun 2,762 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 619,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,40 USD belief. Das entspricht einem Plus von 519,72 Prozent.

Der Börsenwert von Generac belief sich jüngst auf 13,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net