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Profitable Generac-Anlage?

S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Generac Holdings Inc
156.00 EUR 3.25 EUR 2.13 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Generac-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 37,19 USD. Bei einem Generac-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,889 Generac-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.633,77 USD, da sich der Wert eines Generac-Anteils am 05.11.2026 auf 172,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 363,38 Prozent angezogen.

Generac wurde am Markt mit 11,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.18 Generac Hold Canaccord Adams
24.05.18 Generac Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.02.18 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.17 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 Generac Hold Canaccord Adams

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