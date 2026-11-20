Lukrative Generac-Anlage?

Bei einem frühen Generac-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Generac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Generac-Anteile bei 113,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,878 Generac-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 179,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,98 Prozent gesteigert.

Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net