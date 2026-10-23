S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Generac-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 23.10.2023 wurde die Generac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,30 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,250 Generac-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Generac-Anteile wären am 22.10.2026 21.293,32 USD wert, da der Schlussstand 188,02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 112,93 Prozent vermehrt.
Generac wurde am Markt mit 11,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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