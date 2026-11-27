S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Generac von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Generac-Einstiegs gewesen.
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Das Generac-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 433,15 USD. Bei einem Generac-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,309 Generac-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 470,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,99 USD belief. Mit einer Performance von -52,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Generac betrug jüngst 12,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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