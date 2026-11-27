Generac-Investition im Blick

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Generac-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Generac -Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 433,15 USD. Bei einem Generac-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,309 Generac-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 470,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,99 USD belief. Mit einer Performance von -52,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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