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S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
74.00 EUR -0.85 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades General Motors-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,66 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die General Motors-Aktie investiert hat, hat nun 33,715 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.800,07 USD, da sich der Wert eines General Motors-Anteils am 14.10.2026 auf 83,05 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 2.800,07 USD, was einer positiven Performance von 180,01 Prozent entspricht.

Insgesamt war General Motors zuletzt 73,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
10.10.22 General Motors Neutral UBS AG
07.12.20 General Motors Outperform Credit Suisse Group
03.12.20 General Motors buy Goldman Sachs Group Inc.

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