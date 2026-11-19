General Motors-Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem General Motors-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die General Motors-Aktie an diesem Tag bei 61,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,618 Anteilen. Die gehaltenen General Motors-Papiere wären am 16.11.2026 135,39 USD wert, da der Schlussstand 83,67 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 135,39 USD, was einer positiven Performance von 35,39 Prozent entspricht.

General Motors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net