S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingefahren

Rentables General Motors-Investment?

22.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in General Motors eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das General Motors -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die General Motors-Aktie investierten, hätten nun 173,100 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 76,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.174,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,75 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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