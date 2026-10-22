S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in General Motors eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das General Motors-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die General Motors-Aktie investierten, hätten nun 173,100 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 76,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.174,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete General Motors eine Marktkapitalisierung von 67,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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