S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde die General Motors-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das General Motors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,193 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 263,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,48 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 263,35 USD, was einer positiven Performance von 163,35 Prozent entspricht.
General Motors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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