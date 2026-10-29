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S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
73.91 EUR 1.15 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die General Motors-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das General Motors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,193 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 263,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,48 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 263,35 USD, was einer positiven Performance von 163,35 Prozent entspricht.

General Motors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
10.10.22 General Motors Neutral UBS AG
07.12.20 General Motors Outperform Credit Suisse Group
03.12.20 General Motors buy Goldman Sachs Group Inc.

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