S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitabler Globe Life-Einstieg?

Vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.06.2023 wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Globe Life-Papier letztlich bei 106,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 94,091 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 175,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.520,51 USD wert. Mit einer Performance von +65,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 13,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net