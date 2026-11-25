S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Globe Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Globe Life-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,406 Globe Life-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 218,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,20 Prozent angewachsen.
Globe Life wurde am Markt mit 11,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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