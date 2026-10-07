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Langfristige Investition

S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Globe Life Inc
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Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Globe Life-Aktie statt. Zum Handelsende standen Globe Life-Anteile an diesem Tag bei 135,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 73,725 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 166,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.258,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,59 Prozent gesteigert.

Globe Life war somit zuletzt am Markt 12,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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