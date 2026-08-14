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S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Halliburton Co.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Halliburton-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Halliburton-Aktie bei 46,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,134 Halliburton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 35,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,25 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Halliburton eine Marktkapitalisierung von 28,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
23.07.19 Halliburton Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Halliburton Outperform Wolfe Research
24.07.18 Halliburton Market Perform Cowen and Company, LLC
24.01.18 Halliburton Buy B. Riley FBR, Inc.
24.10.17 Halliburton Market Perform Cowen and Company, LLC

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