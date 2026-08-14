S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 10 Jahren eingebracht

Lukrative Halliburton-Anlage?

20.08.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde das Halliburton -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Halliburton-Aktie bei 46,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,134 Halliburton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 35,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,25 Prozent vermindert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Halliburton

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Halliburton

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung