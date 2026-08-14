S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Halliburton-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Halliburton-Aktie bei 46,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,134 Halliburton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 35,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,25 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Halliburton eine Marktkapitalisierung von 28,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Halliburton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Halliburton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Halliburton Aktie News
Halliburton Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Halliburton nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.19
|Halliburton Outperform
|Cowen and Company, LLC
|10.10.18
|Halliburton Outperform
|Wolfe Research
|24.07.18
|Halliburton Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|24.01.18
|Halliburton Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|24.10.17
|Halliburton Market Perform
|Cowen and Company, LLC