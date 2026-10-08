S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen HCA-Investment verdienen können.
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Am 08.10.2021 wurde die HCA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die HCA-Aktie an diesem Tag 240,42 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,416 HCA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 182,67 USD, da sich der Wert eines HCA-Papiers am 07.10.2026 auf 439,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,67 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von HCA bezifferte sich zuletzt auf 93,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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