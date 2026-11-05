S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Profitables HCA-Investment?

05.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren HCA-Anteile an diesem Tag 248,27 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,028 HCA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 510,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.057,03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,70 Prozent.

Der HCA-Wert an der Börse wurde auf 96,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net