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Profitables HCA-Investment?

S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HCA Holdings Inc.
462.00 EUR 6.40 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren HCA-Anteile an diesem Tag 248,27 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,028 HCA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 510,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.057,03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,70 Prozent.

Der HCA-Wert an der Börse wurde auf 96,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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03.01.19 HCA Buy Deutsche Bank AG
23.03.18 HCA Buy Mizuho
01.11.17 HCA Buy Mizuho
20.10.17 HCA Outperform BMO Capital Markets
05.04.17 HCA Buy Deutsche Bank AG

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